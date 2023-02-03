Вручення повісток у громадських місцях не суперечить законодавству України, адже не всі військовозобов’язані проживають за місцем реєстрації.

Про це розповів сьогодні на брифінгу начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва полковник Сергій Калугін.

Таким чином від відповів на запитання, наскільки законним є вручення повісток у магазинах, громадському транспорті та інших місцях.

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Полковник пояснив, що людина може бути зареєстрована в одному місці, а проживати зовсім в іншому.

– Можу сказати, що це не заборонено – вручати повістку (в громадських місцях, – Ред.). Чесно скажу: як приклад, не всі військовозобов’язані сидять удома і чекають під дверима, коли хтось до них прийде та вручить їм повістку… Законом не заборонено вручати повістки в громадських місцях, – зазначив Калугін.

Полковник нагадав, що згідно зі ст. 65 Конституції України, захист держави, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком кожного громадянина. А тому, за словами Сергія Калугіна, “всі військовозобов’язані на сьогодні вже мали б з’явитися до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки”, надати свої дані, пройти медкомісію та розпочати службу в лавах української армії в разі придатності.

– Я не вважаю, що вручення повісток – це метод покарання, – заявив полковник.

Він уточнив, що сьогодні діють вдосконалені правила військового обліку, згідно з якими право вручати повістки мають також керівники підприємств, установ, та організацій, де працюють військовозобов’язані.

Відповідаючи на запитання, хто має право вручати повістки на вулицях, Калугін заявив, що краще, щоб це робилося в присутності представників Національної поліції. За його словами, це допоможе встановити особистість людини.

Полковник також нагадав, що низка категорій громадян мають право на відстрочку від мобілізації (згідно зі ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію). Це, зокрема, такі категорії, як:

особи, заброньовані на підприємствах, в організаціях чи установах;

батьки, на вихованні яких є неповнолітні діти з інвалідністю та певним переліком хвороб;

громадяни, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей

опікуни осіб, які потребують постійного догляду відповідно до висновку лікарської комісії;

студенти денної та дуальної форми навчання та інші категорії громадян.

Як відомо, Кабінет міністрів нещодавно затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних. Він передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше працівників критично важливих для країни підприємств.

Джерело: Військове телебачення України