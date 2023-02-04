На 4 лютого диспетчером НЕК Укренерго доведені ліміти на кожну годину доби, згідно з якими графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

1 черга (Перелік адрес ТУТ)

Підчерги 1.1, 1.2

Зараз дивляться

02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00- черги будуть вимкнені

з 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 02:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

з 01:00 до 02:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

2 черга (Перелік адрес ТУТ)

Підчерга 2.1, 2.2

з 03:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 02:00, 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00- черги будуть вимкнені

з 02:00 до 03:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00- черги будуть вимкнені

з 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

3 черга (Перелік адрес ТУТ)

Підчерги 3.1, 3.2

з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

з 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга (Перелік адрес ТУТ)

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго