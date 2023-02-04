Лютий, 04 в 10:16

4 лютого в Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. На 4 лютого НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 1100 МВт на день та 690 МВт на ніч. Ознайомитися зі стабілізаційними графіками відключення світла можна, почавши вводити адресу українською мовою. Зараз дивляться

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня два-три відключення по 3-4 год.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.

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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1



Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07.00 до 23.00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі