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Факти / Україна / Суспільство

Київ із графіками: як вимикатимуть світло в столиці 4 лютого

Ілля Нежигай, редактор стрічки
світлодіодні led лампи
Фото: Pixabay

4 лютого в Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

На 4 лютого НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 1100 МВт на день та 690 МВт на ніч.

Ознайомитися зі стабілізаційними графіками відключення світла можна, почавши вводити адресу українською мовою.

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Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня два-три відключення по 3-4 год.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.

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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1


Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

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Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07.00 до 23.00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

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Джерело: ДТЕК Київські електромережі 

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