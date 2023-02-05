Лише 4 години обмежень: яка ситуація зі світлом в Івано-Франківській області 5 лютого
5 лютого в НЕК Укренерго не обмежували ліміти для Івано-Франківської області до 16:00 та після 20:00.
У цей період доби вимкнень світла не передбачається.
Із 16:00 до 20:00 ліміт становить 355 МВт.
З огляду на це, графік погодинних вимкнень 5 лютого є таким:
1 черга
(перелік адрес – тут).
Підчерги 1.1, 1.2, 1.3:
- Із 00:00 до 16:00 та із 18:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
- із 16:00 до 17:00 черги будуть вимкнені,
- із 17:00 до 18:00 можливі вимкнення.
Підчерга 1.4:
- Із 00:00 до 16:00 та із 18:00 до 24:00 черга буде з електропостачанням,
- із 17:00 до 18:00 черга буде вимкнена,
- із 16:00 до 17:00 можливі вимкнення.
2 черга
(перелік адрес – тут)
Підчерга 2.1, 2.2:
- Із 00:00 до 16:00 та із 18:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
- із 17:00 до 18:00 черги будуть вимкнені,
- із 16:00 до 17:00 можливі вимкнення.
Підчерги 2.3, 2.4:
- Із 00:00 до 18:00 та із 20:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
- із 18:00 до 19:00 черги будуть вимкнені,
- із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.
3 черга
(перелік адрес – тут)
Підчерга 3.1:
- Із 00:00 до 18:00 та із 20:00 до 24:00 черга буде з електропостачанням,
- із 18:00 до 19:00 черга буде вимкнена,
- із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.
Підчерги 3.2, 3.3, 3.4:
- Із 00:00 до 18:00 та із 20:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
- із 19:00 до 20:00 черги будуть вимкнені,
- із 18:00 до 19:00 можливі вимкнення.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго