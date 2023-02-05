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Факти / Україна / Суспільство

Лише 4 години обмежень: яка ситуація зі світлом в Івано-Франківській області 5 лютого

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Відключення світла

5 лютого в НЕК Укренерго не обмежували ліміти для Івано-Франківської області до 16:00 та після 20:00.

У цей період доби вимкнень світла не передбачається.

Із 16:00 до 20:00 ліміт становить 355 МВт.

Зараз дивляться

З огляду на це, графік погодинних вимкнень 5 лютого є таким:

Графік вимкнення електроенергії в Івано-Франківській області 5 лютого 2023

1 черга

(перелік адрес – тут).

Підчерги 1.1, 1.2, 1.3:

  • Із 00:00 до 16:00 та із 18:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
  • із 16:00 до 17:00 черги будуть вимкнені,
  • із 17:00 до 18:00 можливі вимкнення.

Підчерга 1.4:

  • Із 00:00 до 16:00 та із 18:00 до 24:00 черга буде з електропостачанням,
  • із 17:00 до 18:00 черга буде вимкнена,
  • із 16:00 до 17:00 можливі вимкнення.

2 черга

(перелік адрес – тут)

Підчерга 2.1, 2.2:

  • Із 00:00 до 16:00 та із 18:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
  • із 17:00 до 18:00 черги будуть вимкнені,
  • із 16:00 до 17:00 можливі вимкнення.

Підчерги 2.3, 2.4:

  • Із 00:00 до 18:00 та із 20:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
  • із 18:00 до 19:00 черги будуть вимкнені,
  • із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.

3 черга

(перелік адрес – тут)

Підчерга 3.1:

  • Із 00:00 до 18:00 та із 20:00 до 24:00 черга буде з електропостачанням,
  • із 18:00 до 19:00 черга буде вимкнена,
  • із 19:00 до 20:00 можливі вимкнення.

Підчерги 3.2, 3.3, 3.4:

  • Із 00:00 до 18:00 та із 20:00 до 24:00 черги будуть з електропостачанням,
  • із 19:00 до 20:00 черги будуть вимкнені,
  • із 18:00 до 19:00 можливі вимкнення.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго

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