В Укренерго обмежили електропостачання для низки районів Києва
5 лютого в Укренерго змінили своє попереднє рішення та частково запровадили в Києві обмеження електропостачання.
Стосуватимуться обмеження частини Голосіївського, Солом’янського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці.
Як пояснили в національній енергетичній компанії, це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.
Нагадаємо, що раніше Національна енергетична компанії Укренерго надавала обмеження споживання для Києва лише на другу половину 5 лютого.
Із 16:00 до 20:00 мав діяти ліміт у середньому на рівні 1 233 МВт на день.
За такого ліміту стабілізаційні графіки мали застосувати з 16:00.
Ознайомитися зі стабілізаційними графіками відключення світла можна, почавши вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня два-три відключення по 3-4 год.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.
Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів
Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07.00 до 23.00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі