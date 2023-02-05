У школах Одеси оголошено канікули 6 та 7 лютого у зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

У всіх очних садочках працюватимуть чергові групи.

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Нагадаємо, що 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, що заживлюють Одесу, сталась масштабна аварія. Вийшов з ладу автотрансформатор, раніше відновлений після російських ракетних атак.

Станом на сьогодні в Одесі без електропостачання залишаються до 40% споживачів – це близько 280 тис. абонентів. Ремонти на підстанції тривають цілодобово.

До міста прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів.