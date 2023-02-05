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Факти / Україна / Суспільство

Вимикати почнуть о 16:00: що відомо про ситуацію зі світлом у Рівному 5 лютого

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Вимикати почнуть о 16:00: що відомо про ситуацію зі світлом у Рівному 5 лютого

5 лютого графіки погодинних відключень у Рівному та області почнуть застосовувати із 16:00.

Це стало можливим, попри дефіцит електроенергії в енергосистемі України.

Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 5 лютого 2023 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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Графік відключення світла в Рівному

Графіки погодинних відключень у Рівненській області можна подивитися за посиланням.

Для жителів Рівного розробили окремі графіки знеструмлення.

Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:

У Рівнеобленерго також наголосили:

  • оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;
  • графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть  відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;
  • у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком. Також може змінюватися і тривалість відключень;
  • графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.

Джерело: Рівнеобленерго

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