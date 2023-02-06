Ніч пройшла без відключень: яка ситуація з електроенергією на Івано-Франківщині 6 лютого
На 6 лютого диспетчером НЕК Укренерго доведено такі ліміти на кожну годину доби.
Зокрема, з 00:00 до 06:00 ліміт необмежений, що дає могу пройти нічний період доби без вимкнень.
З огляду на це, графік погодинних вимкнень 6 лютого є таким:
1 черга
(перелік адрес – тут).
Підчерги 1.1, 1.2
- 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 07:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені
- з 06:00 до 07:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення
Підчерги 1.3, 1.4
- 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені
- з 08:00 до 09:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення
2 черга
(перелік адрес – тут)
Підчерга 2.1, 2.2
- з 00:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00- черги будуть вимкнені
- з 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення
Підчерга 2.3, 2.4
- з 00:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00- черги будуть вимкнені
- з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення
3 черга
(перелік адрес – тут)
Підчерги 3.1, 3.2
- з 00:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 08:00 до 10:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені
- з 10:00 до 11:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- з 00:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- з 15:00 до 16:00 – можливі вимкнення
Для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00
- Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00
При температурі нижче -10°С чергу 4.3 не вимикатимуть.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго