Навмисно залякують населення: інформація про наступ РФ на Куп’янському напрямку – фейк

Лютий, 06 в 18:13

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається без змін. Інформація про наступ РФ не відповідає дійсності.

Про це в інтерв’ю Українському Радіо Харків розповів голова військової адміністрації Куп’янського району Андрій Канашевич.

— Все контрольовано, всі на місцях, кожен виконує свої завдання. Всі чутки розповсюджує ворог. Це інформаційні атаки. Ситуація станом на зараз без змін, ЗСУ контролюють ситуацію, — сказав Андрій Канашевич.

Як розповів Канашевич, динаміка обстрілів збільшилася місяць тому і лишається на тому ж рівні. Здебільшого б’ють з артилерії.

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Протягом останнього тижня обстріли Куп’янського району не посилювалися, тож підвищеного попиту на евакуацію немає.

— 5 лютого евакуювали 10 людей. Ситуація рівна, не можна сказати, що більше людей чи менше хочуть евакуюватися. Була купа дзвінків, які були занепокоєні вкидом. Ми намагаємося заспокоїти людей, — розповів голова адміністрації.

Нагадаємо, останніми днями пропагандистські ЗМІ розганяють інформацію, що армія РФ розпочала масштабний наступ на Харківщині й нібито захопила Купʼянськ.

На ці вкиди вже відреагували у поліції та повідомили, що росіяни хочуть навмисно посіяти паніку серед місцевого населення.

Джерело: Українське Радіо Харків