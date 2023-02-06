Лютий, 06 в 18:07

З початком повномасштабної війни всім українським військовослужбовцям ЗСУ підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%. Окрім того, під час воєнного стану їм також виплачується додаткова грошова винагорода, сума якої залежить від особливостей проходження служби.

Яку зарплату отримують українські військовослужбовці у 2023 році – дізнавалися Факти ICTV.

Що сьогодні отримують військові

З 1 березня 2022 року українські військові почали отримувати виплату, збільшену на 30%, яка передбачає щомісячні премії та збільшення надбавки за особливості проходження служби.

Зараз дивляться До 1 лютого 2023 року військові також отримували додаткову грошову винагороду у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн. Проте з 1 лютого Кабмін змінив підхід до виплат військовослужбовцям. Додаткову винагороду в 30 тис. грн більше не виплачуватимуть тим, хто в тилу. Але військовослужбовцям, які працюють у зоні бойових дій, далі нараховуватимуть по 100 тис. грн. Зменшення виплат зачепить: військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

строковиків і курсантів ВВНЗ;

офіцерів управлінь та штабів. Вони отримуватимуть зарплату без додаткових грошових винагород. Відповідно, грошові виплати військовослужбовців надалі складаються з двох частин: перша — це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо;

— це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо; друга — грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану. Військовослужбовець, який не залучений до ведення бойових дій, просто отримує свою зарплату, а військові, які беруть участь в активних бойових діях, додатково мають 100 тис. грн. Також зʼявилась нова доплата у розмірі 50 тис. грн. Чим відрізнятимуться доплати 30 тис. грн, 50 тис. грн і 100 тис. грн: 100 тис. грн – це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення;

– це для осіб, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення; 50 тис. грн виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб та головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується таке завдання. Це буде окремий перелік категорій.

виплачуватимуть, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Генштаб та головнокомандувач ЗСУ вирішуватимуть, де саме та територія, на якій виконується таке завдання. Це буде окремий перелік категорій. Виплати 30 тис. грн, тут також певний перелік категорій та завдань. Він не публічний. Проте більшість військовослужбовців, які не виконують безпосередньо бойові завдання, матимуть лише зарплату. Також з 1 лютого було збільшено щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби до 20 100 грн. Для осіб рядового та начальницького складу ДСНС і Нацполіції – не менш ніж 17 тис. грн. Читайте Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023

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