Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині після землетрусів, врятували з-під руїн – посол

Лютий, 07 в 23:32

Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині внаслідок серії потужних землетрусів, врятували з-під руїн одного зі зруйнованих будинків.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, двох людей врятували у турецькому місті Хатай.

– Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку. Деталі згодом.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв з посиланням на турецьку сторону, що, попередньо, двоє українців загинули та ще четверо постраждали у Туреччині внаслідок серії руйнівних землетрусів.

Зараз дивляться За уточненими даними, загалом вже розшукали 38 громадян, а дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок. Читайте Тримав за руку вже мертву доньку поки розбирали завали: фото другого дня після землетрусів у Туреччині

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