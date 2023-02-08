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Факти / Україна / Суспільство

Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині після землетрусів, врятували з-під руїн – посол

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині після землетрусів, врятували з-під руїн – посол
Фото: Getty Images

Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині внаслідок серії потужних землетрусів, врятували з-під руїн одного зі зруйнованих будинків.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, двох людей врятували у турецькому місті Хатай.

– Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку. Деталі згодом.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв з посиланням на турецьку сторону, що, попередньо, двоє українців загинули та ще четверо постраждали у Туреччині внаслідок серії руйнівних землетрусів.

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За уточненими даними, загалом вже розшукали 38 громадян, а дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.

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