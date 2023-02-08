Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині після землетрусів, врятували з-під руїн – посол
Двох українців, яких вважали загиблими у Туреччині внаслідок серії потужних землетрусів, врятували з-під руїн одного зі зруйнованих будинків.
Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, двох людей врятували у турецькому місті Хатай.
– Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку. Деталі згодом.
Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв з посиланням на турецьку сторону, що, попередньо, двоє українців загинули та ще четверо постраждали у Туреччині внаслідок серії руйнівних землетрусів.
За уточненими даними, загалом вже розшукали 38 громадян, а дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.