4 черги для знеструмлення: як вимикатимуть світло на Івано-Франківщині 7 лютого
На 7 лютого диспетчером НЕК Укренерго доведено ліміти на кожну годину доби.
Зокрема, з 00:00 до 06:00 ліміт необмежений, що дає могу пройти нічний період доби без вимкнень.
З огляду на це, графік погодинних вимкнень 7 лютого є таким:
1 черга (перелік тут)
Підчерги 1.1, 1.2
- 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 04:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;
- з 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.
Підчерги 1.3, 1.4
- 02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені;
- з 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – можливі вимкнення.
2 черга (перелік тут)
Підчерга 2.1, 2.2
- з 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені;
- з 12:00 до 14:00 – можливі вимкнення.
Підчерга 2.3, 2.4
- з 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 07:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені;
- з 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – можливі вимкнення.
3 черга (перелік адрес тут)
Підчерги 3.1, 3.2
- з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені
- з 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – можливі вимкнення
Підчерга 3.3, 3.4
- з 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;
- з 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;
- з 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Перелік адрес тут.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та 15:00 до 19:00;
- Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;
- Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго