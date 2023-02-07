На 7 лютого диспетчером НЕК Укренерго доведено ліміти на кожну годину доби.

Зокрема, з 00:00 до 06:00 ліміт необмежений, що дає могу пройти нічний період доби без вимкнень.

З огляду на це, графік погодинних вимкнень 7 лютого є таким:

Зараз дивляться

1 черга (перелік тут

Підчерги 1.1, 1.2

02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 04:00 до 06:00, з 11:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені;

з 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені;

з 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

2 черга (перелік тут

Підчерга 2.1, 2.2

з 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, з 14:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені;

з 12:00 до 14:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3, 2.4

з 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 07:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00- черги будуть вимкнені;

з 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – можливі вимкнення.

3 черга (перелік адрес тут

Підчерги 3.1, 3.2

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

з 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

з 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням;

з 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені;

з 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Перелік адрес тут.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00 та 15:00 до 19:00;

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00;

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго