Лютий, 07 в 8:10

На 7 лютого НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні вдень 1147 МВт/вночі 768 МВт.

Ознайомитися зі стабілізаційними графіками відключення світла можна, почавши вводити адресу українською мовою.

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня два-три відключення по 3-4 год.

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