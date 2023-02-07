МВС розсекретило документи щодо депортацій українців у 1940-1950-х роках

Лютий, 07 в 14:21

Міністерство внутрішніх справ розсекретило архіви щодо депортацій населення з території Заходу України у 1940-1950 роках. Про це повідомляється на сайті відомства.

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією у МВС скасувала гриф Для службового користування зі справ державного архіву МВС, що стосувалися масових депортацій населення з Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

Ці архівні документи будуть доступні для громадськості, зокрема, їх опублікують на офіційних сайтах.

Зараз дивляться Законом України Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації. — Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних вебсайтах, — сказав директор Департаменту документообігу та контролю Іван Сопіга. У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи щодо масових депортацій населення з території Заходу України в 1940-х та 1950-х роках, зокрема, ешелонні списки громадян з трьох зазначених регіонів. У 2021 році СБУ розсекретила документи радянської епохи, що підтверджують факт репресій на Кримському півострові. Читайте Метричні книги та цивільні акти: вдалося евакуювати майже всі фонди Держархіву Луганщини

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