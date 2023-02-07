МВС розсекретило документи щодо депортацій українців у 1940-1950-х роках
Міністерство внутрішніх справ розсекретило архіви щодо депортацій населення з території Заходу України у 1940-1950 роках. Про це повідомляється на сайті відомства.
Комісія з питань роботи зі службовою інформацією у МВС скасувала гриф Для службового користування зі справ державного архіву МВС, що стосувалися масових депортацій населення з Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.
Ці архівні документи будуть доступні для громадськості, зокрема, їх опублікують на офіційних сайтах.
Законом України Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації.
— Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї.
Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних вебсайтах, — сказав директор Департаменту документообігу та контролю Іван Сопіга.
У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи щодо масових депортацій населення з території Заходу України в 1940-х та 1950-х роках, зокрема, ешелонні списки громадян з трьох зазначених регіонів.
У 2021 році СБУ розсекретила документи радянської епохи, що підтверджують факт репресій на Кримському півострові.