У найближчі ночі до -15, але послаблення морозів не за горами – синоптик

Лютий, 07 в 17:03

У середу, 8 лютого, в Україні очікується ясна та морозна погода, яку забезпечить антициклон Elisabeth (Елізабет), проте вже з 11-13 лютого почне поступово теплішати, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

За її словами, завтра очікується сильний штормовий вітер на Сході та Півдні України.

– Найближчої ночі -9…-15 градусів, завтра вдень -1…-7. Отже, гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи з’їхати вниз. А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого, – наголосила Діденко.

У Києві 8 лютого, за прогнозами синоптика, сонце і без опадів, вночі від -10 до -13, вдень -2…-5 градусів.

Зараз дивляться – Послаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11-12 лютого, – додала вона. В Укргідрометцентрі кажуть, що у найближчі три доби, 8, 9 та 10 лютого, в Україні очікується холодна погода, переважно без опадів, вітер північно-східний – до 5-12 м/с. Вночі -9…-15 морозу, в Карпатах та на Прикарпатті – до -18, а вдень -1…-6. У південних регіонах вночі -5…-11, вдень від -3 морозу до +2. Читайте Чи буде рання весна в Україні: попередній прогноз синоптиків

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