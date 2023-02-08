Україна не завдає ударів по РФ, зброя потрібна лише для оборони й деокупації – Подоляк

Лютий, 07 в 22:19

Україна використовує західне озброєння та техніку, отриману від інших країн, лише для звільнення своїх міст та знищення складів зі зброєю російської армії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, тепер воїнам ЗСУ потрібна ефективна зброя для контрнаступу на різних напрямках.

– Ще раз про базові речі для наших партнерів. Україна не завдає ударів по території РФ. Зброя, яку дають союзники, використовується для оборони, деокупації українських територій і знищення складів ворога. Ракети більшої дальності, штурмова авіація необхідні для ефективного контрнаступу ЗСУ, – наголосив Подоляк.

Зокрема, Україна проводить переговори з партнерами та союзниками, щоб отримати ракети більшої дальності, бойові броньовані танки та штурмову авіацію, яка допоможе звільнити всі території та вигнати російських загарбників.

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