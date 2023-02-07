Лютий, 07 в 8:17

Усіх громадян, які по віку підлягають під призов, можуть мобілізувати. Чи передбачена відповідальність за неявку у військкомат за повісткою – дізнавалися Факти ICTV.

Які бувають види повісток

Повістка для уточнення облікових даних – прийти та стати на облік, оновити інформацію про призовника.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії – пройти медичну комісію.

– пройти медичну комісію. Повістка на призов до армії – у такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці.

Мобілізаційне розпорядження – відправка до війська.

Що буде, якщо не прийти за повісткою до військкомату

Юрист Ростислав Кравець попереджає, що з’явитися до військкомату ви повинні, якщо правильно отримали повістку. Її потрібно отримати особисто та поставити підпис.

Варто зазначити, що після вручення першої повістки вас не заберуть одразу в зону активних бойових дій.

Зараз дивляться Спочатку вас поставлять на облік та уточнять особисті дані. Лише потім прийде повістка для проходження медичної комісії. Тільки після висновку медкомісії вас можуть направити на строкову службу. Кравець попереджає, що законодавством визначена відповідальність за ухилення від проходження військової служби. Штраф за неявку в військомат 2023 На призовника може бути накладена адміністративна та кримінальна відповідальність. – Якщо ви не з’явились за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. Коли ж ви пройшли медичну комісію і в подальшому не з’являєтесь до військкомату, вже може бути накладена кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби, – попередив юрист. Юрист додає, що кримінальна відповідальність накладається виключно після проходження медкомісії, якщо призовник не з’явився до військкомату на наступну повістку. Якщо призовник не з’явився до військового комісаріату без поважних причин, його очікує штраф від 85-119 грн. За повторне правопорушення доведеться сплатити до 255 грн. А ухилення від призову на строкову військову службу – карається обмеженням волі на строк до трьох років. Читайте Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходитиме та чи будуть зміни

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