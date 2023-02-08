Лютий, 08 в 13:23

8 лютого диспетчер НЕК Укренерго довів ліміти на кожну годину доби для Івано-Франківської області.

З огляду на це, графік погодинних вимкнень 8 лютого є таким:

Зараз дивляться

1 черга (перелік адрес – тут)

Підчерги 1.1, 1.2

Із 01:00 до 04:00, із 07:00 до 10:00, із 13:00 до 16:00, із 19:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 04:00 до 06:00, із 10:00 до 12:00, із 16:00 до 18:00, із 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

із 00:00 до 01:00, із 06:00 до 07:00, із 12:00 до 13:00, із 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

Із 00:00 до 04:00, із 06:00 до 09:00, із 12:00 до 15:00, із 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 04:00 до 06:00, із 10:00 до 12:00, із 16:00 до 18:00, із 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

із 09:00 до 10:00, із 15:00 до 16:00, із 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

2 черга (перелік адрес – тут)

Підчерга 2.1, 2.2

Із 03:00 до 06:00, із 09:00 до 12:00, із 15:00 до 18:00, із 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 00:00 до 02:00, із 06:00 до 08:00, із 12:00 до 14:00, із 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені,

із 02:00 до 03:00, із 08:00 до 09:00, із 14:00 до 15:00, із 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3, 2.4

Із 02:00 до 05:00, із 08:00 до 11:00, із 14:00 до 17:00, із 20:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 00:00 до 02:00, із 06:00 до 08:00, із 12:00 до 14:00, із 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені,

із 05:00 до 06:00, із 11:00 до 12:00, із 17:00 до 18:00, із 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

3 черга (перелік адрес – тут)

Підчерги 3.1, 3.2

Із 00:00 до 02:00, із 05:00 до 08:00, із 11:00 до 14:00, із 17:00 до 20:00, із 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 02:00 до 04:00, із 08:00 до 10:00, із 14:00 до 16:00, із 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені,

із 04:00 до 05:00, із 10:00 до 11:00, із 16:00 до 17:00, із 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3, 3.4

Із 00:00 до 01:00, із 04:00 до 07:00, із 10:00 до 13:00, із 16:00 до 19:00, із 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 02:00 до 04:00, із 08:00 до 10:00, із 14:00 до 16:00, із 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені,

із 01:00 до 02:00, із 07:00 до 08:00, із 13:00 до 14:00, із 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована четверта черга (перелік адрес – тут).

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00 та з 21:00 до 24:00.

За температури нижче -10°С чергу 4.3 не вимикатимуть.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго