Криза з електрикою в Одесі: Укренерго скоротить тривалість відключень світла

Лютий, 08 в 17:41

В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі. За даними Укренерго, ситуація наразі потроху покращується.

– Ремонтним бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Це покращить енергоживлення міста Одеси та Одеського району. Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень, – йдеться у повідомленні компанії Укренерго від 8 лютого.

Там додали, що графіки обмежень будуть зберігатись і діяти відповідно до розраховаваного ліміту споживання області.

Нагадаємо, 4 лютого на одному з об’єктів Укренерго сталася масштабна аварія, що призвело до суттєвих обмежень енергоживлення в регіоні.

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Всі ключові підстанції, які живлять Одесу та область, зазнали масштабних та складних пошкоджень від ракетних та дронових атак ворога.

Зазначається, що росіяни свідомо обирають енергетичні об’єкти на Одещині ціллю терористичних нападів.