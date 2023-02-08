Вступ до ЗВО для українців, які здобули освіту за кордоном: пояснення Міносвіти

Лютий, 08 в 13:26

Школярі, які здобули освіту за кордоном, мають право вступати в українські ЗВО, проте протягом року повинні отримати підтвердження документів про здобуття освіти за межами України, заявив в ефірі телемарафону 7 лютого перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Він нагадав, що восени 2022 року МОН затверджено нове положення про визнання іноземних документів, завдяки чому наші діти можуть надати документ про освіту, який отримали за кордоном, і з ним вступати у будь-який ЗВО в Україні.

– У системі МОН є інформаційний іміджевий центр, який займається визнанням освіти, здобутої за кордоном. Протягом року заклад вищої освіти має подати туди заявку та визнати цей документ на території України, – пояснив Вітренко.

Щодо вступу випускників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за словами представника Міносвіти, вони проходитимуть усі процедури вступної кампанії дистанційно.