9 лютого в Івано-Франківській області світло вимикатимуть лише в темний час доби
9 лютого завдяки погодним умовам в Івано-Франківській області не вимикатимуть електроенергію в світлий час доби.
Згідно з графіком погодинних вимкнень на 9 лютого, обмеження почнуться після 15:00.
Орієнтовний графік погодинних вимкнень 9 лютого
1 черга
Підчерги 1.1, 1.2
- Із 00:00 до 07:00, із 10:00 до 17:00, із 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,
- із 07:00 до 10:00, із 19:00 до 21:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть вимкнені,
- із 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення.
Підчерги 1.3, 1.4
- Із 00:00 до 07:00, із 10:00 до 17:00, із 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,
- із 07:00 до 08:00, із 17:00 до 21:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть вимкнені,
- із 08:00 до 10:00 – можливі вимкнення.
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- Із 00:00 до 08:00, із 10:00 до 15:00, із 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,
- із 08:00 до 10:00, з 15:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені,
- із 21:00 до 00:00 – можливі вимкнення.
Підчерга 2.3, 2.4
- Із 00:00 до 07:00, із 08:00 до 15:00, із 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,
- із 07:00 до 08:00, з 17:00 до 19:00, 21:00 до 00:00 – черги будуть вимкнені,
- із 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення.
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- Із 00:00 до 07:00, із 08:00 до 15:00, із 17:00 до 19:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть з електропостачанням,
- із 15:00 до 17:00, 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені,
- із 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.
Підчерга 3.3, 3.4
- Із 00:00 до 08:00, із 10:00 до 15:00, із 17:00 до 19:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть з електропостачанням,
- із 08:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені,
- із 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення.
Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована четверта черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00.
Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 17:00 до 21:00.
Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 21:00 до 00:00.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго