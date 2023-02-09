Лютий, 09 в 14:29

9 лютого завдяки погодним умовам в Івано-Франківській області не вимикатимуть електроенергію в світлий час доби.

Згідно з графіком погодинних вимкнень на 9 лютого, обмеження почнуться після 15:00.

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Орієнтовний графік погодинних вимкнень 9 лютого

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

Із 00:00 до 07:00, із 10:00 до 17:00, із 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 07:00 до 10:00, із 19:00 до 21:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть вимкнені,

із 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Підчерги 1.3, 1.4

Із 00:00 до 07:00, із 10:00 до 17:00, із 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 07:00 до 08:00, із 17:00 до 21:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть вимкнені,

із 08:00 до 10:00 – можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

Із 00:00 до 08:00, із 10:00 до 15:00, із 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 08:00 до 10:00, з 15:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені,

із 21:00 до 00:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3, 2.4

Із 00:00 до 07:00, із 08:00 до 15:00, із 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 07:00 до 08:00, з 17:00 до 19:00, 21:00 до 00:00 – черги будуть вимкнені,

із 15:00 до 17:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

Із 00:00 до 07:00, із 08:00 до 15:00, із 17:00 до 19:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 15:00 до 17:00, 19:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені,

із 07:00 до 08:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3, 3.4

Із 00:00 до 08:00, із 10:00 до 15:00, із 17:00 до 19:00, із 23:00 до 00:00 – черги будуть з електропостачанням,

із 08:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені,

із 19:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Також для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення буде застосована четверта черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 21:00 до 00:00.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго