Щомісячні виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною: хто і скільки отримуватиме

Лютий, 09 в 15:43

В Україні встановили щомісячні виплати українцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни, а також членам сімей загиблих чи померлих громадян з їх числа.

Постановою Кабміну від 20 січня 2023 року №79 визначено розміри щомісячної грошової виплати, залежно від присвоєної відзнаки:

1) українцям, яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка – три мінімальні зарплати або 20 100 грн на 1 січня цього року;

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2) громадянам, яких, починаючи з 2014 року, нагороджено:

орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – два розміри мінімальної зарплати або 13 400 грн на 1 січня 2023;

орденом За мужність трьох ступенів – один розмір мінімальної зарплати або 6 700 грн на 1 січня 2023;

орденом княгині Ольги трьох ступенів – один розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня 2023;

3) непрацездатним членам родин загиблих (померлих) осіб із числа нагороджених посмертно орденом Золота Зірка, яким присвоєно звання Героя України, орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом За мужність трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів – один розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня цього року.

Питаннями призначення такої щомісячної виплати займатиметься Пенсійний фонд України.

У Мінсоцполітики пояснили, що особам, які мають право на призначення такої виплати і на 1 січня 2023 року перебували на обліку в органах ПФУ, вона призначатиметься автоматично за матеріалами пенсійних справ – з виплатою з 1 січня.

Українці, які мають право на такі виплати, проте не перебувають на обліку в органах ПФУ, мають звернутися до Пенсійного фонду.