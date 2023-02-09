Лютий, 09 в 12:53

Для українок, які рятуючись від війни опинилися на території Польщі, скоро буде запущений спільний україно-польський проєкт з навчання сучасним цифровим технологіям під назвою Інкубація свободи для України – адаптація жінок до цифрової економіки.

Про це повідомила народний депутат Юлія Гришина.

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Як повідомляється в Telegram-каналі Верховної Ради, рушійною силою та ініціаторами цього проєкту стали польський освітній фонд Perspektywy спільно з українськими партнерськими університетами з Києва та Львова, зокрема НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського.

Всі деталі щодо проєкту можна дізнатися за цим посиланням. Сайт працює в тестовому режимі.