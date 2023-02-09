Факти / Україна / Суспільство Лютий, 09 в 12:58 Захищено: Як поводитись українцям, якщо окупанти примушують виїжджати до Росії Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Depositphotos Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, Депортація, Поради Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!