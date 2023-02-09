Лютий, 09 в 12:31

В Україні стартувала державна програма, яка дає змогу безкоштовно обміняти пʼять старих лампочок на пʼять світлодіодних (LED).

В уряді наголошують, що ця програма допоможе збалансувати енергосистему України та суттєво економити електроенергію. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Уряд затвердив програму для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи ще 10 січня 2023 року.

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– Згідно з постановою українці отримають можливість обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

Із 16 січня програма почала працювати в режимі бета-тестування, після цього проєкт запустили у звичайному режимі по всій території України.

Факти ICTV дізнавалися, як безплатно обміняти старі лампи розжарювання на LED та що для цього знадобиться.

Заміна лампочок 2023: як отримати нові LED

Щоби взяти участь у програмі та обміняти старі лампочки, необхідно відповідати кільком вимогам:

потрібно бути громадянином України віком від 18 років ;

; мати паспорт та РНОКПП;

обовʼязково мати лампи розжарювання для обміну.

Механізм програми передбачає, що людина приносить пʼять ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там обмін на нові енергоощадні.

Сам обмін можна робити у два способи – з попереднім замовленням та без нього.

Для попереднього замовлення потрібно відправити заявку у застосунку Дія. Для цього:

перейдіть у додаток Дія;

серед послуг знайдіть Обмін лампочок;

вказати особисті дані для замовлення – номер свого телефону та зручне відділення Укрпошти;

тепер необхідно вибрати кількість лампочок, які хочете замінити (максимум пʼять);

відправте заявку.

Коли ваші дані оброблять та надішлють ваші лампочки, ви отримаєте відповідне сповіщення у Дії. Отримання ламп здійснюється за номером вашої заявки.

– Якщо людина не забрала замовлення впродовж пʼяти робочих днів, воно анулюється.

Якщо ви не маєте можливості замовити лампи через застосунок Дія, то можете просто прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампочками розжарювання.

– За наявності вільних LED-ламп вам їх обміняють!

Зверніть увагу, що обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.