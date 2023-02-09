Як замінити старі розжарювальні лампи на нові LED-лампочки – інструкція
В Україні стартувала державна програма, яка дає змогу безкоштовно обміняти пʼять старих лампочок на пʼять світлодіодних (LED).
В уряді наголошують, що ця програма допоможе збалансувати енергосистему України та суттєво економити електроенергію. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.
Уряд затвердив програму для населення з обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи ще 10 січня 2023 року.
– Згідно з постановою українці отримають можливість обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.
Із 16 січня програма почала працювати в режимі бета-тестування, після цього проєкт запустили у звичайному режимі по всій території України.
Факти ICTV дізнавалися, як безплатно обміняти старі лампи розжарювання на LED та що для цього знадобиться.
Заміна лампочок 2023: як отримати нові LED
Щоби взяти участь у програмі та обміняти старі лампочки, необхідно відповідати кільком вимогам:
- потрібно бути громадянином України віком від 18 років;
- мати паспорт та РНОКПП;
- обовʼязково мати лампи розжарювання для обміну.
Механізм програми передбачає, що людина приносить пʼять ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там обмін на нові енергоощадні.
Сам обмін можна робити у два способи – з попереднім замовленням та без нього.
Для попереднього замовлення потрібно відправити заявку у застосунку Дія. Для цього:
- перейдіть у додаток Дія;
- серед послуг знайдіть Обмін лампочок;
- вказати особисті дані для замовлення – номер свого телефону та зручне відділення Укрпошти;
- тепер необхідно вибрати кількість лампочок, які хочете замінити (максимум пʼять);
- відправте заявку.
Коли ваші дані оброблять та надішлють ваші лампочки, ви отримаєте відповідне сповіщення у Дії. Отримання ламп здійснюється за номером вашої заявки.
– Якщо людина не забрала замовлення впродовж пʼяти робочих днів, воно анулюється.
Якщо ви не маєте можливості замовити лампи через застосунок Дія, то можете просто прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампочками розжарювання.
– За наявності вільних LED-ламп вам їх обміняють!
Зверніть увагу, що обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.
– Якщо після обміну ви зрозумієте, що одна чи декілька ламп не працюють, ви можете обміняти їх у відділенні Укрпошти на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в упакові від виробника.