Нові графіки на Харківщині та Одещині: як вимикатимуть світло 11 лютого
У п’ятницю, 10 лютого, енергетична система України знову зазнала масованої ракетної атаки.
Російські окупанти пошкодили кілька теплових та гідроелектростанцій, масштаб руйнування – значний.
Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині, там запровадили нові спеціальні графіки відключення світла. Водночас на Хмельниччині діють аварійні знеструмлення.
Де не буде світла 11 лютого 2023 року – читайте далі у матеріалі.
Київ та Київська область
У столиці та області діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу. Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.
Графік складається з трьох позначень: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.
Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.
Одеська область
На Одещині продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні.
Відтепер споживачі розділені на 6 груп. Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті.
Дніпропетровська область
Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.
Харківська область
У зв’язку з наслідками ракетної атаки у Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого діятимуть спеціальні графіки погодинних відключень.
Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги.
- 1 черга – 11.00-17.00
- 2 черга – 12.00-18.00
- 3 черга – 13.00-19.00
- 4 черга – 14.00-20.00
- 5 черга – 14.00-20.00
- 6 черга – 15.00-21.00
- 7 черга – 16.00-22.00
- 8 черга – 07.00-13.00
- 9 черга – 08.00-14.00
- 10 черга – 08.00-14.00
- 11 черга – 09.00-15.00
- 12 черга – 10.00-16.00
Черги відповідають адресам щотижневих графіків. Якщо ви не знаєте, до якої черги належить ваш будинок, ви можете знайти цю інформацію за посиланням.
Львівська область
У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.
Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.
Вінницька область
Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.
Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.
Чернігівська область
У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.
Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.
Полтавська область
Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.
Якщо дозволить споживання, то 11 лютого обленерго зможе застосовувати одну чергу відключень.
Тернопільська область
У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 6 по 12 лютого, споживачі розділені на три групи.
Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.
Рівненська область
Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.
Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.
Івано-Франківська область
Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.
Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.
Черкаська область
Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.
Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.
Інші області
В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.