Лютий, 10 в 22:00

У п’ятницю, 10 лютого, енергетична система України знову зазнала масованої ракетної атаки.

Російські окупанти пошкодили кілька теплових та гідроелектростанцій, масштаб руйнування – значний.

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині, там запровадили нові спеціальні графіки відключення світла. Водночас на Хмельниччині діють аварійні знеструмлення.

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Де не буде світла 11 лютого 2023 року – читайте далі у матеріалі.

Київ та Київська область

У столиці та області діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу. Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Графік складається з трьох позначень: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Одеська область

На Одещині продовжують діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні.

Відтепер споживачі розділені на 6 груп. Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті.

Дніпропетровська область

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.

Харківська область

У зв’язку з наслідками ракетної атаки у Харкові, Харківському та Чугуївському районах 11-12 лютого діятимуть спеціальні графіки погодинних відключень. Тривалість погодинних відключень становить 6 годин для кожної черги.

1 черга – 11.00-17.00

2 черга – 12.00-18.00

3 черга – 13.00-19.00

4 черга – 14.00-20.00

5 черга – 14.00-20.00

6 черга – 15.00-21.00

7 черга – 16.00-22.00

8 черга – 07.00-13.00

9 черга – 08.00-14.00

10 черга – 08.00-14.00

11 черга – 09.00-15.00

12 черга – 10.00-16.00 Черги відповідають адресам щотижневих графіків. Якщо ви не знаєте, до якої черги належить ваш будинок, ви можете знайти цю інформацію за посиланням.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Якщо дозволить споживання, то 11 лютого обленерго зможе застосовувати одну чергу відключень.

Тернопільська область

У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 6 по 12 лютого, споживачі розділені на три групи.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Івано-Франківська область

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Черкаська область

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.