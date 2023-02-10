Лютий, 10 в 9:01

В Україні триває загальна мобілізація та продовжує діяти воєнний стан. Відповідно, чоловікам призовного віку надсилають повістки та мобілізують на військову службу.

Проте, якщо чоловік перебуває за кордоном, мобілізувати його не зможуть. Але трапляються випадки, коли таким особам приходять повістки.

Що робити, якщо прийшла повістка, а чоловік перебуває за кордоном, дізнавалися Факти ICTV.

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Прийшла повістка: що робити, якщо особа за кордоном

Адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко зазначає, що існують певні правила вручення та отримання повісток.

– Повістка вручається особисто особі, яку викликають до військкомату. Тому, якщо людина за кордоном, ніхто окрім неї самої отримати повістку не зможе, – зазначає Грищенко.

Річ у тім, що після ознайомлення з документом, військовозобовʼязаний має поставити підпис, який і підтверджує, що особа отримала повістку та зобовʼязана прийти до військкомату в зазначений час.

Відповідно, якщо особа перебуває за кордоном, вона фізично не може отримати повістку та розписатися у документі.

– За отримання повістки військовозобов’язана особа розписується в розписці (корінець до повістки) і заповнює дату, коли вона отримала таку повістку, – додає адвокатка.

Відповідно, якщо особа перебуває за кордоном, повістку вона не отримає. Також Грищенко додає, що у закордонних дипломатичних установах не вручають повістки.

Крім того, якщо особа законно перетнула кордон та повідомила у військкомат про свій переїзд, то проблем із врученням повісток не має бути. Адже у військкоматі будуть дані про те, що військовозобовʼязаний виїхав за кордон на постійне місце проживання.

Якщо повістка була видана комусь із родичів військовозобовʼязаного, вони мають пояснити, що особа перебуває за кордоном та повернутися не зможе.

Варто розуміти, що повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів.

– Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до військкомату не має.

Правила вручення повісток

Насправді законодавством не визначено чіткий порядок, як саме потрібно вручати повістки. Фактично її можуть вручити особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпосту, робочому місці чи за місцем проживання.

Повістки готують лише працівники ТЦК та СП. А вручати їх повинні також лише посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також повістка має бути вручена особисто. Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову із підписами уповноважених осіб, свідків та вручається військовозобов’язаному під підпис.

Варто зазначити, що вручення повістки не означає, що особу відразу відправляють на фронт. Це насамперед робиться для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.

Фото: Укрінформ