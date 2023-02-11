Лютий, 11 в 21:49

В Україні суттєво скоротився дефіцит електроенергії, тому зменшиться кількість відключень світла по різних містах. В Енергоатомі повідомили про повернення в роботу дев’ятого енергоблоку після ремонту.

Водночас вдалося відремонтувати турбогенератор ще одного енергоблока, внаслідок чого доступна потужність у системі значно збільшилася – на 1,2 ГВт.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що світла в українців стане ще більше у разі відсутності нових атак. Зокрема, у ДТЕК анонсували, що 12 лютого у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровських областях не відключатимуть електрику. Проте в інших регіонах поки дотримуються обмежень.

Зараз дивляться

Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 12 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київська область

У Києві та Київській області 12 лютого не планують вимикати електрику цілий день. Проте у ДТЕК попереджають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.

В інші дні, ймовірно, ліміти продовжать діяти. Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області також не планують вимикати світло протягом 12 лютого, якщо не буде перенавантаження мережі. Якщо така ситуація виникне, тоді почнуть застосовувати графіки.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго зазначають, що погодинних відключень на 12 лютого по Запорізькій області не заплановано. Проте споживачів просять максимально відповідально ставитися до користування енергоємними електроприладами.

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку в дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 6 до 12 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.