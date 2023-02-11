Дрони пошкодили ТЕС та магістральні мережі, у Харкові – аварійні відключення

Лютий, 11 в 11:37

Вночі 11 лютого Росія атакувала дронами-камікадзе енергетичну інфраструктуру в південному та південно-східному регіонах України. На жаль, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктах магістральних мереж, повідомляє Укренерго.

Енергетикам вдалося оперативно підключити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень.

Проте у Харкові через пошкодження енергооб’єктів сьогодні застосовані аварійні відключення.

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– Також через мережеві обмеження, які запроваджені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, у разі зростання споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві, – попереджають в Укренерго.

Щодо Одеської області, тут вдалося відновити роботу частини обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

У ДТЕК повідомили, що ввечері 10 лютого росіяни повторно атакували дві ТЕС, які вже зазнали атак напередодні.

Обладнання теплоелектростанцій суттєво пошкоджено, проте цього разу обійшлося без постраждалих серед співробітників.

Ввечері 10 лютого РФ вкотре атакувала критичну інфраструктуру у кількох регіонах України ударними безпілотниками Shahed-136/131.

За даними Повітряних сил ЗСУ, знищено 20 іранських дронів.

Джерело: Укренерго