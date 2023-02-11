Лютий, 11 в 10:26

На 11 лютого диспетчером НЕК Укренерго доведені наступні ліміти на кожну годину доби: з 05:00 до 16:00 та 19:00 до 24:00 ліміт є необмежений, що дозволяє пройти цей період доби без вимкнень.

З 00:00 до 05:00 та 16:00 до 19:00 доведені ліміти становлять 166 МВт та 263 МВт відповідно, а графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

Орієнтовно:

Зараз дивляться

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

03:00 до 16:00, 18:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 03:00, з 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

Підчерги 1.3, 1.4

03:00 до 16:00, 18:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 03:00, з 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 16:00, 17:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 05:00, з 16:00 до 17:00 – черги будуть вимкнені

Підчерга 2.3, 2.4

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 01:00 до 05:00, з 18:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

з 01:00 до 03:00, 05:00 до 17:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

Підчерга 3.3, 3.4

з 01:00 до 03:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 18:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 16:00 до 19:00

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго