11 лютого в Івано-Франківській області світло вимикатимуть лише в темний час доби
На 11 лютого диспетчером НЕК Укренерго доведені наступні ліміти на кожну годину доби: з 05:00 до 16:00 та 19:00 до 24:00 ліміт є необмежений, що дозволяє пройти цей період доби без вимкнень.
З 00:00 до 05:00 та 16:00 до 19:00 доведені ліміти становлять 166 МВт та 263 МВт відповідно, а графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.
Орієнтовно:
1 черга:
Підчерги 1.1, 1.2
- 03:00 до 16:00, 18:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 00:00 до 03:00, з 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені
Підчерги 1.3, 1.4
- 03:00 до 16:00, 18:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 00:00 до 03:00, з 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені
2 черга
Підчерга 2.1, 2.2
- з 00:00 до 01:00, 05:00 до 16:00, 17:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 01:00 до 05:00, з 16:00 до 17:00 – черги будуть вимкнені
Підчерга 2.3, 2.4
- з 00:00 до 01:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 01:00 до 05:00, з 18:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені
3 черга
Підчерги 3.1, 3.2
- з 01:00 до 03:00, 05:00 до 17:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 17:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені
Підчерга 3.3, 3.4
- з 01:00 до 03:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням
- з 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 18:00 до 19:00 – черги будуть вимкнені
Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.
- Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 16:00 до 19:00
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.
Джерело: Прикарпаттяобленерго