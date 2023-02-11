Лютий, 11 в 13:41

Тепер не тільки батьки-держслужбовці – як жінки, так і чоловіки – можуть виїхати за кордон до своїх дітей, а й усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Уряд постановою №119 від 10 лютого розширив категорію чиновників, які можуть перетинати межі України.

У Держприкордонслужбі пояснили, що жінка-держслужбовець, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, одним із прийомних батьків або однією з батьків-вихователів дитини/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу за умови надання закордонного паспорта, свідоцтва про народження та документів, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

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Чоловіки-держслужбовці додатково повинні надати документ, що підтверджує статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

27 січня Кабмін схвалив постанову, якою забороняється на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

24 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях, ввівши в дію рішення РНБО.