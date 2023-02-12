Лютий, 12 в 11:36

Івано-Франківська область 12 лютого весь день буде зі світлом, оскільки Укренерго довело безліміт протягом всієї доби.

Цьому сприяло відновлення роботи двох блоків на одній АЕС, що дозволило зменшити дефіцит електрогенерації.

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області дізнавайтесь на сайті Прикарпаттяобленерго.

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Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.

Джерело: Прикарпаттяобленерго