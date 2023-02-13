Лютий, 12 в 22:00

В енергосистемі України значно скоротився дефіцит потужності, завдяки чому зменшилася кількість відключень світла по різних містах.

Як повідомили у ДТЕК, на понеділок, 13 лютого, Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.

Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути застосовані обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Зараз дивляться

Також цілий день з електрикою будуть жителі Вінницької області, адже 13 лютого енергетики проводитимуть режимні вимірювання реального споживання у регіоні.

Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 13 лютого 2023 року – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київська область

У Києві та Київській області 13 лютого не планують вимикати електрику цілий день. Графіки почнуть застосовувати лише у випадку перевантаження мереж.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Втім, 13 лютого в регіоні не планують застосовувати графіки погодинних відключень.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

З 13 лютого у Тернопільській області діятиме новий графік погодинного відключення електроенергії. Він передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Івано-Франківська область

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Черкаська область

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.