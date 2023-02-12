У Києві 12 лютого не вимикатимуть світло
12 лютого у Києві не вимикатимуть електроенергію, оскільки Укренерго не встановило на неділю ліміти споживання.
Проте у разі перенавантаження мереж можливі відключення світла в окремих районах за стабілізаційними графіками.
Ознайомитися зі стабілізаційними графіками відключення світла можна, почавши вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня два-три відключення по 3-4 год.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
Зменшення споживання електроенергії допомагає знизити навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 07.00 до 23.00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі