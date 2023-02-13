Допоможе покращити знання української мови: що відомо про мовний проєкт Говорю

Лютий, 13 в 21:57

Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців прагнуть покращити знання рідної мови, щоб надалі використовувати у повсякденному житті.

Але багато людей соромляться, коли роблять помилки під час навчання та вдосконалення знань української мови. Тому в Україні було створено мовний проєкт Говорю, щоб підтримати громадян та допомогти їм.

У рамках проєкту автори створили цикл з 12 аудіо та відео програм, які в ненав’язливій формі спонукають людей почати говорити українською в повсякденному житті.

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Згодом програми розмістили в ефірі національних радіостанцій Хіт Фм та Байрактар, а також на сторінках проєкту Говорю у соцмережах Facebook, Instagram, Tik-Tok та YouTube.

Автори зазначають, що важливою частиною проєкту є постери зі слоганом Мова об’єднує та хештегами, за допомогою яких проєкт можна знайти у соцмережах. Постери розміщені на зовнішніх рекламних носіях 15 міст на всій території України.