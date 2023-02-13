Чи будуть вимикати світло в Києві, Одесі, Дніпрі: графіки відключень 13 лютого
В енергосистемі України значно скоротився дефіцит потужності, завдяки чому зменшилася кількість відключень світла по різних містах.
Як повідомили у ДТЕК, на понеділок, 13 лютого, Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.
Це дає змогу не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути застосовані обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.
Також цілий день з електрикою будуть жителі Вінницької області, адже 13 лютого енергетики проводитимуть режимні вимірювання реального споживання у регіоні.
Які діють актуальні графіки відключення світла по Україні, де та коли не буде електрики 13 лютого 2023 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Київська область
У Києві та Київській області 13 лютого не планують вимикати електрику цілий день. Графіки почнуть застосовувати лише у разі перевантаження мереж.
Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.
Дніпропетровська область
Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.
Харківська область
Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.
Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.
Львівська область
У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.
Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.
Чернігівська область
У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.
Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.
Полтавська область
Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.
Втім, 13 лютого в регіоні не планують застосовувати графіки погодинних відключень.
Хмельницька область
Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між жителями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.
Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.
Тернопільська область
З 13 лютого у Тернопільській області діятиме новий графік погодинного відключення електроенергії. Він передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин.
Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.
Рівненська область
Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області з відповідним розкладом можна ознайомитись тут.
Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися з фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.
Івано-Франківська область
Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.
Дізнатися свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.
Черкаська область
Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.
Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.
Інші області – графік відключення світла
В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.