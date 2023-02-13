Місія здійсненна: як працюють гуманітарні штаби, які надають таку важливу українцям допомогу

Лютий, 13 в 19:17

Україна вразила весь світ тим, що 24 лютого сміливо стала на боротьбу з озброєним до зубів ядерним монстром і не здається уже 11-й місяць поспіль.

Уже з перших днів війни до країни почала надходити гуманітарна допомога від урядів і громадян інших держав, міжнародних організацій та бізнесу.

Розвиток подій на території України показав, що ворог підступний і жорстокий, і щоб уникнути гуманітарної катастрофи та зменшити її наслідки, потрібно налагодити логістику доставки гуманітарних вантажів у найнебезпечніші райони.

Зараз дивляться

Крім того, війна змусила мільйони українців залишити свої домівки і переїхати в нові місця, часто без засобів до існування. Внутрішньо переміщені особи також потребують підтримки й допомоги.

Згодом до них додалися жителі деокупованих територій, які відчули на собі всі жахи російської окупації.

А ще є багатодітні сім’ї, літні самотні люди та люди з інвалідністю, ті, хто через війну втратив роботу.

Українські урядові структури збирають інформацію про потреби цих людей, формують запит на ті чи інші товари, озвучують цей запит перед громадськістю і бізнесом, зокрема міжнародним. Важливо, щоб у складі гуманітарки були саме ті речі, які найбільше потрібні людям.

До деяких регіонів, що розташовані у прифронтовій зоні, доставляти допомогу важко і небезпечно. Цю функцію бере на себе Український Червоний Хрест, який має логістичні хаби, волонтерів і налагоджену систему взаємодії з місцевою владою.

Починаючи з лютого 2022 року Coca-Cola спрямувала на гуманітарну допомогу Україні вже €18 млн. Ще €4,7 млн разом зі своїм партнером Coca-Cola HBC виділила на придбання 70 тис. продуктових наборів, води та напоїв компанії для тих, хто найбільше цього потребує.

Ці набори за сприяння Товариства Червоного Хреста України вже отримали люди у 16 регіонах України.

Найбільше їх було доставлено у Харківську і Миколаївську області, що постійно страждають від ворожих обстрілів і бомбардувань, а також мешканцям населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, які тривалий час перебували під окупацією.

Один набір – це місячний запас найнеобхідніших і найпоживніших продуктів із великим терміном придатності, що не потребують зберігання у холодильнику.

Компанія і надалі продовжує інвестувати в українську економіку та підтримувати розвиток суспільства, чим допомагає українцям швидше йти до перемоги.

Факти ICTV та Вікна-новини СТБ у рамках проєкту Допомагаємо і Перемагаємо розкажуть вам історії тих, хто кинув все і став волонтером, хто, попри жахи окупації, вірив і чекав на ЗСУ, хто став вимушеним внутрішнім переселенцем, але не втратив віру в Україну.

Адже разом ми — сила!