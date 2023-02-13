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Від 3 морозу до 2 тепла: якою буде погода на Стрітення, 15 лютого (карта)

Валентина Летяк, редакторка стрічки
стрітення прикмети
Фото: Dreamstime

Стрітення Господнє – одне із головних православних свят, яке у народі вважається переломним днем, оскільки зима зустрічається з весною. В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на середу, 15 лютого.

У цей день, за даними синоптиків, у західній та північно-західній частині України переважно без опадів. Водночас на Півночі, у Центрі, на Сході та Півдні, окрім Одеської області, очікується мокрий сніг. У більшості регіонів від -3 до +2, а на Закарпатті ще тепліше – від +3 до +8 градусів.

У північних та центральних областях на Стрітення вночі -3 +2, вдень -1 +3.

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На Півдні країни нічна температура повітря становитиме -1 +2, денна – від -1 до +5.

У східних регіонах 15 лютого вночі до -5 градусів, вдень -4 +1.

На Заході вночі -3 +2, вдень – від +1 до +7.

Погода на Стрітення, 15 лютого 2023

На Стрітення зазвичай слідкували за прикметами, оскільки наші пращури вважали, що за погодою 15 лютого можна визначити, яким буде урожай та коли прийде весна.

За однією з них, якщо на Стрітення почнеться відлига, весна буде пізньою, а сильний вітер віщує поганий врожай.

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Джерело: Укргідрометцентр
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