Лютий, 13 в 9:59

Стрітення Господнє – одне із головних православних свят, яке у народі вважається переломним днем, оскільки зима зустрічається з весною. В Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на середу, 15 лютого.

У цей день, за даними синоптиків, у західній та північно-західній частині України переважно без опадів. Водночас на Півночі, у Центрі, на Сході та Півдні, окрім Одеської області, очікується мокрий сніг. У більшості регіонів від -3 до +2, а на Закарпатті ще тепліше – від +3 до +8 градусів.

У північних та центральних областях на Стрітення вночі -3 +2, вдень -1 +3.

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На Півдні країни нічна температура повітря становитиме -1 +2, денна – від -1 до +5.

У східних регіонах 15 лютого вночі до -5 градусів, вдень -4 +1.

На Заході вночі -3 +2, вдень – від +1 до +7.

На Стрітення зазвичай слідкували за прикметами, оскільки наші пращури вважали, що за погодою 15 лютого можна визначити, яким буде урожай та коли прийде весна.

За однією з них, якщо на Стрітення почнеться відлига, весна буде пізньою, а сильний вітер віщує поганий врожай.