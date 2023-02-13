Лютий, 13 в 16:57

Під час воєнного стану існує низка професій, в яких є бронь від мобілізації. Найчастіше таких людей бронюють компанії, які надають послуги на користь ЗСУ. Які професії звільняються від мобілізації – читайте в матеріалі.

Адвокат Олександр Щедров пояснює, що бронювання працівників – це, так би мовити, збереження трудового ресурсу за підприємством, і надання працівнику відстрочення від мобілізації.

Така відстрочка надається строком на 6 місяців із можливістю її продовжити ще на 2 місяці.

Однак не всі підприємства, установи та організації можуть забронювати своїх працівників. А лише ті, які віднесені до певної категорії з перелічених у Законі України Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку.

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Які професії звільняються від мобілізації у 2023 році

Насамперед можуть забронювати державних службовців та співробітників органів місцевого самоврядування. До другої категорії належать підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Також забронювати можуть своїх працівників ті підприємства, які надають послуги чи виконують роботи на користь ЗСУ. До четвертої категорії належать так звані підприємства критичної інфраструктури.

Також, законом встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

наукові;

науково-педагогічні;

педагогічні працівники.

Як саме відбувається бронювання

За словами експерта, бронювання здійснюється Міністерством економіки за погодженням з Міністерством оборони.

Державний орган направляє на Міністерство економіки пропозиції щодо бронювання певного переліку працівників, які погоджуються з Міністерством оборони, а потім Мінекономіки видає відповідний наказ, щодо бронювання працівників. Самому працівникові видається витяг з цього наказу.

Якщо це приватне підприємство, яке виявило бажання забронювати своїх працівників, чи то підприємство критичної інфраструктури (наприклад, комунальне підприємство), то такі установи не направляють подання безпосередньо на Мінекономіки, а направляють до відповідного міністерства за своєю галуззю підпорядкування, або до місцевої військової адміністрації (з обґрунтуванням, чому певних працівників слід забронювати, а також доказами того, що це підприємство належить, наприклад, до підприємств критичної інфраструктури, чи то підприємств, що надають послуги ЗСУ).

Такі докази можуть виявлятися як договори, укладені з військовими частинами, можуть бути рішення органів місцевого самоврядування, також статути підприємств, які визначають напрями їх діяльності.