Ефектно палає: воїни ЗСУ знищили ворожий комплекс РЕБ Палантин

Лютий, 14 в 17:26

Українські захисники знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби Палантин високоточним ударом снарядом Excalibur.

Відповідний відеозапис опублікували Сухопутні війська Збройних сил України. Зазначається, що РЕБ Палантин знищили воїни 128 ОГШБр.

На кадрах можна помітити використання високоточного боєприпасу Excalibur, ціллю якого став комплекс радіоелектронної боротьби. Внаслідок кількох ударів російську техніку вдалося знищити.

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Палантин прийняли на озброєння російської армії лише три роки тому. РЕБ розробляв комплекс АТ Концерн Сузір’я, який входить до Ростеху. А сам комплекс радіоелектронної боротьби оснащений мобільним комплексом оперативно-тактичного рівня.

РЕБ Палантин потрібен для створення перешкод зв’язку в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах. Комплекси можуть поєднувати в єдину бойову систему, щоб розширити ефективність застосування, а базою для РЕБ служить КамАЗ.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ