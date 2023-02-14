Мінфін розробив методику перевірки законності виплат пенсіонерам

Лютий, 14 в 11:56

Міністерство фінансів розробило проєкт методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання та оприлюднило його на сайті Федерації профспілок України (ФПУ) для обговорення.

Така перевірка здійснюватиметься шляхом порівняння даних Пенсійного фонду України щодо реципієнтів, їхніх законних представників та суб’єктів надання інформації. Йдеться про верифікацію даних про смерть, групу інвалідності, терміну, на який встановлюється інвалідність, місця постійного проживання реципієнта тощо.

Згідно з проєктом, верифікація грошових виплат відбуватиметься в три етапи:

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Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація). Перевірка достовірності персональних даних про пенсіонерів або їхніх законних представників. Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

За даними ПФУ, станом на 13 лютого профінансовано 25,6 млрд грн на пенсійні виплати, зокрема 6,2 млрд грн – на виплату пенсій через відділення Укрпошти.

Джерело: ФПУ