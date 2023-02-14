Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Мінфін розробив методику перевірки законності виплат пенсіонерам

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Пенсії
Фото: Depositphotos

Міністерство фінансів розробило проєкт методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання та оприлюднило його на сайті Федерації профспілок України (ФПУ) для обговорення.

Така перевірка здійснюватиметься шляхом порівняння даних Пенсійного фонду України щодо реципієнтів, їхніх законних представників та суб’єктів надання інформації. Йдеться про верифікацію даних про смерть, групу інвалідності, терміну, на який встановлюється інвалідність, місця постійного проживання реципієнта тощо.

Згідно з проєктом, верифікація грошових виплат відбуватиметься в три етапи:

Зараз дивляться
  1. Перевірка дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація).
  2. Перевірка достовірності персональних даних про пенсіонерів або їхніх законних представників.
  3. Перевірка правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

За даними ПФУ, станом на 13 лютого профінансовано 25,6 млрд грн на пенсійні виплати, зокрема 6,2 млрд грн – на виплату пенсій через відділення Укрпошти.

Читайте
Індексація пенсій українців у 2023 році: в Мінсоцполітики назвали нові терміни

Джерело: ФПУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка