Пориви вітру до 15-20 м/с: у Києві штормове попередження
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До кінця доби 14 лютого у Києві оголошено штормове попередження – очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Як повідомляє Укргідрометцентр, такі погодні умови відповідають І рівню небезпеки і можуть ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць столиці.
Тому киянам варто подбати про свою безпеку під час сильного вітру:
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- передусім щільно закрити усі вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
- триматися якомога далі від лінії електропередач, великих дерев та рекламних конструкцій;
- не паркувати автомобілі у місцях, де на них може щось впасти.
Протягом дня у Києві – від +2 до +4.
На території Київської області 14 лютого, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, також місцями пориви 15-20 м/с.
Температура по області вдень +1 +6 градусів.