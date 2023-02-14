Лютий, 14 в 9:18

До кінця доби 14 лютого у Києві оголошено штормове попередження – очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, такі погодні умови відповідають І рівню небезпеки і можуть ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць столиці.

Тому киянам варто подбати про свою безпеку під час сильного вітру:

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передусім щільно закрити усі вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;

триматися якомога далі від лінії електропередач, великих дерев та рекламних конструкцій;

не паркувати автомобілі у місцях, де на них може щось впасти.

Протягом дня у Києві – від +2 до +4.

На території Київської області 14 лютого, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, також місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень +1 +6 градусів.