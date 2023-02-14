Лютий, 14 в 20:05

У роботі компанії Нова пошта відбувся технічний збій, через що не працювало системне забезпечення на всій території України.

Внаслідок збою була паралізована робота всіх поштових відділень, тому сьогодні, 14 лютого, вони працюють на одну годину довше.

– Фух, уже працюємо. Якщо ти не встиг забрати свою посилку, відділення працюватимуть на годину довше, – повідомляє Нова пошта.

Вдень 14 лютого Нова пошта повідомила про технічний збій, який паралізував роботу системного забезпечення у відділеннях по всій Україні.

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У коментарях під постом представники компанії зазначили, що роботу відділень у вівторок буде продовжено, щоб усі клієнти змогли отримати свої посилки.

Нова пошта – найбільший учасник українського логістичного ринку, мережа якої налічує приблизно 10 тис. відділень і 13 тис. поштоматів в Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила понад 372 млн.

Фото: Нова пошта