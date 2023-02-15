Хочуть влаштувати диверсії й провокації: у Новій Каховці росіяни вилучають човни

Лютий, 15 в 18:58

У Новій Каховці Херсонської області російські окупанти обшукують приватні садиби, щоб вилучити плавальні засоби, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій.

Про це повідомляє у зведенні 15 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

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За уточненими даними, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів.

Йдеться про Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Водночас у Старобільську Луганської області на території хірургічного корпусу місцевої лікарні окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських солдатів.

У повідомленні йдеться, що хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого, там зафіксували щонайменше 20 військових вантажних автомобілів з пораненими росіянами.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, військової техніки окупантів, 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ, а на східному фронті українські військові знищили російський вертоліт Ка-52.