Петиція про повернення Росії назви Московія набрала необхідну кількість підписів

Лютий, 15 в 20:30

Петиція із проханням про офіційне перейменування Росії на Московію набрала 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

У петиції також пропонується замінити терміни “російський” на “московський” та “Російська Федерація” на “Московська Федерація”.

Ця петиція з’явилася на сайті президента 23 листопада 2022 року.

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Автор петиції вказує, що історичною назвою Росії є Московія, а Росія як така існує лише 301 рік, коли московський цар Петро I проголосив Московське царство “Російською імперією”.

— Зміна назви дала підстави для подальшого загарбання історії (Київської) Русі. Для іноземців назви Rus (як позначалася Київська Русь на мапах) та Russia, Russie, Russland (як позначалася Росія) виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів різними мовами.

Автор зауважує, що це призводить до плутанини на міжнародному рівні, а бездіяльність України щодо історичної назви Росії є “мовчазним визнанням твердження”, що РФ є нібито прямим нащадком нашої Київської Русі.

Наприкінці листопада минулого року посол України в ООН Сергій Кислиця запропонував повернути в Україні історичну назву для Росії – Московія.

Для прикладу дипломат навів Угорщину, назва якої більшістю мов звучить по-різному: Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich – Austria (Eng); Rakúsko (Slovak).