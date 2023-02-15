Попри війну: насосний завод Аurum Group сплачує усі податки та заробітну плату співробітникам

Лютий, 15 в 10:27

За результатами роботи 2022 року Свеський насосний завод сплатив 8 млн грн податків. Про це повідомила власниця бізнесу Альона Лебедєва.

Як повідомили у компанії, прикордонний Свеський насосний завод (Сумська область), що входить до складу багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Aurum, закінчив рік зі збитками у 6,5 млн грн.

Попри це завод сплатив усі податки та продовжує виплачувати заробітну плату працівникам у повному обсязі.

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– В умовах війни бізнес повинен показувати свою сильну сторону, попри те, що обсяги виробництва наразі не покривають витрати, завод сплачує усі податки – ця цифра у 2022 році склала понад 8 млн грн, бо ми добре розуміємо важливість наповнення бюджетів саме зараз. Ми закінчили рік зі збитками близько 6,5 млн грн, проте продовжуємо виплачувати заробітну плату колективу заводу у повному обсязі, – прокоментувала власниця бізнесу Альона Лебедєва.

Свеський насосний завод є містоутворювальним підприємством, виготовляє понад 200 найменувань насосного обладнання.

У 2019 році відбулася технічна модернізація ливарного виробництва заводу, було встановлено європейське обладнання, що дозволило використовувати метод автоматичної формувальної лінії холодно-затвердіваючих сумішей.