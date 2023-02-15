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У Києві вихователі дитсадку катували п’ятирічних дітей – прокуратура

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Києві вихователі дитсадку катували п’ятирічних дітей – прокуратура
Фото: Прокуратура Києва

Прокуратура Києва вручила підозру чотирьом вихователям приватного корекційного дитячого садку, яких підозрюють у катуванні малолітніх дітей (частина 2 ст. 127 КК).

Про це йдеться у повідомленні відомства, розповсюдженому у соцмережах. 

За матеріалами слідства, виховательки дитячого садка, який діє за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу. 

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– Дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів. 14.02.2023 у приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування, – йдеться в повідомленні. 

Прокуратура вже ідентифікувала трьох потерпілих – це діти віком від п’яти до шести років. 

Наразі вирішується питання про обрання вихователькам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.  

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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Джерело: Прокуратура Києва
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