У Києві вихователі дитсадку катували п’ятирічних дітей – прокуратура

Лютий, 15 в 17:14

Прокуратура Києва вручила підозру чотирьом вихователям приватного корекційного дитячого садку, яких підозрюють у катуванні малолітніх дітей (частина 2 ст. 127 КК).

Про це йдеться у повідомленні відомства, розповсюдженому у соцмережах.

За матеріалами слідства, виховательки дитячого садка, який діє за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу.

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– Дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів. 14.02.2023 у приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування, – йдеться в повідомленні.

Прокуратура вже ідентифікувала трьох потерпілих – це діти віком від п’яти до шести років.

Наразі вирішується питання про обрання вихователькам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.