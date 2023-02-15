Лютий, 15 в 19:20

В Україні триває кривава війна. На жаль, десятки українських воїнів щодня отримують поранення різної тяжкості.

Українським законодавством передбачені грошові виплати, які військові можуть отримати за поранення під час війни на території України.

Факти ICTV дізнавалися, які виплати за поранення передбачені українським військовим та як їх отримати.

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Виплати за поранення 2023: що передбачено в Україні

Якщо український військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, він має право на кілька грошових виплат.

– Військовим передбачена одноразова грошова допомога за поранення, якщо це поранення повʼязане з несенням військової служби та захистом Батьківщини. Це важливо, тому що військовий може отримання поранення під час проходження військової служби, яке не повʼязане з бойовими зіткненнями чи завданнями, – зазначає адвокат, керівний партнер ЮФ Соціальний паритет Дмитро Йовдій.

Адвокат додає, що розмір одноразової грошової допомоги за поранення залежить від кількох факторів:

від ступеня важкості пораненого;

від того, чи спричинило це поранення встановлення інвалідності військового.

– Якщо це поранення, яке не спричинило інвалідність, а призвело лише до втрати працездатності, то, залежно від ступеня втрати працездатності, також є певні розміри допомоги, які починаються від 90 тис. грн та закінчуються 200 тис. грн, – додає Йовдій.

Експерт додає, що право військового на грошову допомогу розглядається медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), яка встановлює наявність або відсутність інвалідності та ступінь втрати працездатності.

Зі свого боку військово-лікарська комісія (ВЛК) робить висновок про зв’язок поранення із захистом Батьківщини та несенням військової служби. У випадку незгоди з рішенням зазначених комісій їх можна оскаржити.

– Окрім цього, ВЛК з’ясовує причини й обставини загибелі чи поранення військового, також встановлює факт придатності чи непридатності особи до несення військової служби.

Юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що у разі поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 закону України Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 № 975.

Розмір виплат за поранення 2023

Діденко зазначає, що розмір одноразової грошової допомоги залежить від того, якими є наслідки отриманого поранення.

– Так, у випадку отримання військовослужбовцем інвалідності розмір виплат визначено пунктом Б ч. 1 ст. 16 закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей, – каже Діденко.

У разі отримання військовим інвалідності в результаті поранення розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2023 році це 1 073 600 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто у 2023 році це 1 073 600 грн. 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн у 2023 році).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн у 2023 році). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 тис. грн у 2023 році).

– У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 та може становити 70-кратний розмір (187 тис. грн у 2023 році) або 50-кратний (134 тис. грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – додає адвокат.

Варто нагадати, що прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2023 році становить 2 684 грн.

Як отримати виплати за поранення

Військовослужбовець, який має право на одноразову грошову допомогу в разі поранення чи інвалідності, має зібрати та подати до відповідного органу такі документи:

заяву, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;

копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам завдав собі ушкодження;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видання й місце реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційного номера.

Висновок про нарахування виплат подається у 15-денний строк з дня реєстрації документів військового. Зверніть увагу, що виплата грошової допомоги за поранення здійснюється в порядку черговості надходження документів.

Якщо військовому відмовлять у наданні грошової допомоги, він отримає письмове повідомлення із зазначеними причинами.

Якщо військовому відмовили у наданні виплат за поранення, він повинен звернутися до адвоката, а потім до суду.

Кому можуть відмовити у виплаті за поранення

Військовому можуть відмовити у виплаті, якщо він отримав це поранення не під час проходження військової служби чи не на бойовому завданні.

Також не виплатять гроші за поранення, якщо ВЛК зʼясує, що поранення було завдане навмисно!