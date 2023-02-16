В Одесі жінці відмовили в обслуговуванні українською та вигнали із закладу
Днями в одеському закладі Cafe de Fleur стався мовний скандал, після того, як власник вигнав відвідувачку через прохання обслуговувати українською.
Представниця Уповноваженого із захисту державної мови по півдню Ярослава Вітко-Присяжнюк повідомила, що щодо власника закладу вживатимуть заходів.
Вона наголосила, що обслуговування в українською в закладах України є не примхою клієнта, а вимогою чинного законодавства.
Відповідно до статті 30 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної обслуговування за замовчуванням повинно бути державною мовою.
— Виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною — це більше, ніж просто порушення законодавства. Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне.
Порушення не залишилося непоміченим і в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови і ми вже вживаємо відповідних заходів щодо безпосереднього порушника, — написала представниця Уповноваженого.
Вітко-Присяжнюк зауважила, що за порушення цієї статті передбачена адміністративна відповідальність.
Що сталося?
В Одесі в кафе Cafe de Flore у провулку Чайковського жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою та вигнали із закладу.
На відео жінка зазначає, що меню в закладі надають російською мовою, а власник заявив, що не знає української мови і має право відмовити їй в обслуговуванні, бо це “приватне кафе”.
Пізніше він каже клієнтці, що заклад закривається і просить її вийти.