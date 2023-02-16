Лютий, 16 в 19:45

Днями в одеському закладі Cafe de Fleur стався мовний скандал, після того, як власник вигнав відвідувачку через прохання обслуговувати українською.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови по півдню Ярослава Вітко-Присяжнюк повідомила, що щодо власника закладу вживатимуть заходів.

Вона наголосила, що обслуговування в українською в закладах України є не примхою клієнта, а вимогою чинного законодавства.

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Відповідно до статті 30 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної обслуговування за замовчуванням повинно бути державною мовою.

— Виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною — це більше, ніж просто порушення законодавства. Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне. Порушення не залишилося непоміченим і в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови і ми вже вживаємо відповідних заходів щодо безпосереднього порушника, — написала представниця Уповноваженого.

Вітко-Присяжнюк зауважила, що за порушення цієї статті передбачена адміністративна відповідальність.

Що сталося?

В Одесі в кафе Cafe de Flore у провулку Чайковського жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою та вигнали із закладу.

На відео жінка зазначає, що меню в закладі надають російською мовою, а власник заявив, що не знає української мови і має право відмовити їй в обслуговуванні, бо це “приватне кафе”.

Пізніше він каже клієнтці, що заклад закривається і просить її вийти.