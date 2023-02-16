Військових кореспондентів Starlight Media командувач об’єднаних сил ЗСУ нагородив державними відзнаками

Лютий, 16 в 17:09

16 лютого, у День військового кореспондента, командувач об’єднаних сил ЗСУ нагородив журналістів телеканалу ICTV за їх роботу заради підтримки української армії, бойового духу та висвітлення новин з найскладніших ділянок фронту.

– Наша робота – оперативно та якісно інформувати українців про всі найважливіші події, підтримувати країну та нашу армію. Очевидно, зараз головні новини – як для глядачів, так і для кожного з нас – новини з передової. Наші військові кореспонденти всі роки війни працюють на найскладніших ділянках фронту, часто ризикуючи власною безпекою та життям. Ми точно знаємо, що це робота, яка має надвисоку цінність для суспільства. Кожного разу, коли завдяки їх праці ми бачимо боротьбу наших героїв, коли дізнаємося про життя людей в прифронтових містах чи фіксуємо злочинні дії російської армії – ми пишаємось ними, їх професійністю та сміливістю, – зазначив шеф-редактор Фактів.

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Військових кореспондентів Фактів Владислава Круглова і Олега Корнієнка було нагороджено медаллю За службу та звитягу III cтупеня від командувача об’єднаних сил ЗСУ.

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– Головна вдячність – вдячність нашим військовим. Вони – головні герої країни і наших сюжетів, вони боронять нашу безпеку, коли ми знаходимось у тилу, і допомагають нам, коли ми працюємо на фронті. Для мене важливо, щоб ця війна залишалась народною і перемоги наших Збройних сил не віддаляли відчуття цієї лінії боротьби. Це моє головне завдання – кожного разу, перебуваючи поруч з бійцями, розповідати про події, що стосуються кожного з нас – скільки б кілометрів нас не відділяли від лінії зіткнення, – каже Корнієнко.

Зі свого боку, у Starlight Media подякували військовим кореспондентам своїх редакцій і всім журналістам – українським та міжнародним, – що транслюють правду про війну в Україні, ризикуючи власним життям.